Очевидец: На ул. Портовой обнаружили тело мужчины
В Калининграде 20 июня на ул. Портовой нашли тело мужчины. Об этом Клопс.Ru сообщил очевидец.
По словам свидетеля, погибшему около 30 лет. Сейчас тело осматривает полиция. На месте работают следователи.
По данным источника в правоохранительных органах, на лице мужчины нашли синяки. Пока нет информации о том, была ли его смерть насильственной.
Официального подтверждения этим данным нет. В СУ СК по Калининградской области обещали прокомментировать информацию позднее.
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