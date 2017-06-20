Ночью на ул. Батальной загорелся балкон в жилой многоэтажке, спасено двое (фото)

В ночь на вторник, 20 июня, в Московском районе Калининграда на улице Батальной загорелся балкон в многоэтажном жилом доме. Об этом Клопс.Ru рассказали очевидцы.

Информацию подтвердили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России. Сообщение о пожаре поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 03:38. Как сообщили в ведомстве, в квартире полностью выгорел балкон. Площадь поражения огнём составила 1х5 метров.

"Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Для ликвидации пожара привлекались расчёты ПСЧ-3, ПСЧ-4, ПСЧ-1, СПСЧ в составе 15 человек", — говорится в сообщении.

На место ЧС прибыли четыре пожарные машины. В результате возгорания пострадали два человека, их удалось спасти, отметили в МЧС.