В Калининграде полиция разыскивает 29-летнего серийного нарушителя ПДД (фото)
В Калининграде сотрудники полиции разыскивают 29-летнего Виталия Козлова, который скрылся от мирового суда. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области.
Мужчина обвиняется по ст. 264.1 УК РФ "Повторное нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию". Санкция по этой статье предусматривает до двух лет лишения свободы.
Приметы: на вид около 30 лет, рост 174 см, худощавого телосложения, волосы тёмно-русые, стрижка короткая.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении Виталия Козлова, полиция просит звонить по телефонам: 552-473, 8-911-487-64-88 или 02.
Виталий Козлов / Фото: пресс-служба УМВД России по Калининградской области
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