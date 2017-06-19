17-летний калининградец, избивший вместе с другом до смерти прохожего, отправился в тюрьму

В Калининграде суд признал виновными двоих местных жителей, избивших до смерти прохожего на ул. Киевской. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Конфликт произошёл в сентябре 2015 года. 19-летний Иоцюс В. и его 17-летний приятель напали на прохожего в арке дома. Они ударили его около 50 раз палкой и кулаками. От травм мужчина умер в больнице. Следователи также установили, что молодые люди с мая по октябрь 2016 года угнали пять скутеров и автомобиль Audi.

Суд признал калининградцев, в зависимости от степени участия каждого, виновными в совершении преступлений по трём статьям УК РФ ("Кража", "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения"). Иоцюса приговорили к восьми с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Несовершеннолетний преступник получил семь с половиной лет лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии.