17-летний калининградец, избивший вместе с другом до смерти прохожего, отправился в тюрьму
В Калининграде суд признал виновными двоих местных жителей, избивших до смерти прохожего на ул. Киевской. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Конфликт произошёл в сентябре 2015 года. 19-летний Иоцюс В. и его 17-летний приятель напали на прохожего в арке дома. Они ударили его около 50 раз палкой и кулаками. От травм мужчина умер в больнице. Следователи также установили, что молодые люди с мая по октябрь 2016 года угнали пять скутеров и автомобиль Audi.
Суд признал калининградцев, в зависимости от степени участия каждого, виновными в совершении преступлений по трём статьям УК РФ ("Кража", "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения"). Иоцюса приговорили к восьми с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Несовершеннолетний преступник получил семь с половиной лет лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.