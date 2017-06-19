Пьяный житель Зеленоградска сообщил об угрозе взрыва в советском отделе полиции

В Зеленоградском районе возбудили уголовное дело в отношении 32-летнего мужчины, который сообщил о готовящемся взрыве в МО МВД России "Советский". Об этом сообщает областная прокуратура.



Речь идёт о ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"). По данным полиции, местный житель, будучи пьяным, позвонил в службу "112" и сообщил о том, что в отделении полиции готовится взрыв. Прокуратура проверила процесс возбуждения уголовного дела и признала его законным.