В Черняховском районе 14-летний велосипедист выехал на середину дороги и врезался в Audi

В воскресенье, 18 июня, 14-летний велосипедист выехал на середину дороги и столкнулся с Audi. Об этом сообщает отдел пропаганды регионального управления ГИБДД.

Авария произошла в 19:09 на 20-м километре автодороги Большаково — Черняховск. В результате ДТП подростка с травмами увезли в больницу.