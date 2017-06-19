В Черняховском районе 14-летний велосипедист выехал на середину дороги и врезался в Audi
В воскресенье, 18 июня, 14-летний велосипедист выехал на середину дороги и столкнулся с Audi. Об этом сообщает отдел пропаганды регионального управления ГИБДД.
Авария произошла в 19:09 на 20-м километре автодороги Большаково — Черняховск. В результате ДТП подростка с травмами увезли в больницу.
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