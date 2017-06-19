Пьяный мотоциклист налетел на камень под Гвардейском и попал в больницу

В воскресенье, 18 июня, в пос. Островское Гвардейского района в аварию попал пьяный 31-летний мотоциклист. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области.



Авария произошла в 17:50. Мужчина ехал на мотоцикле “Днепр” без государственных номеров. При этом, по предварительным данным, он не надел мотошлем. На прямом участке дороги мужчина наехал на камень и упал. С различными травмами его доставили в больницу.