Пьяный мотоциклист налетел на камень под Гвардейском и попал в больницу
В воскресенье, 18 июня, в пос. Островское Гвардейского района в аварию попал пьяный 31-летний мотоциклист. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области.
Авария произошла в 17:50. Мужчина ехал на мотоцикле “Днепр” без государственных номеров. При этом, по предварительным данным, он не надел мотошлем. На прямом участке дороги мужчина наехал на камень и упал. С различными травмами его доставили в больницу.
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