В Зеленоградском районе 19-летняя автомобилистка не справилась с управлением и врезалась в дерево

В воскресенье, 18 июня, на дороге Зеленоградск — Морское 19-летняя автомобилистка, сидевшая за рулём Audi, не справилась с управлением и врезалась в дерево. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по области.

Авария произошла в 22:10 в районе посёлка Рыбачье. Девушка съехала с дороги в кювет. Пострадали 23-летний и 20-летняя пассажиры машины.

По данным источника Клопс.Ru в экстренных службах, мужчину доставили в БСМП с сотрясением головного мозга и переломом бедра. Девушку привезли в ту же больницу с сотрясением головного мозга, переломом предплечья и ушибами.