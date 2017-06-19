В Зеленоградском районе 19-летняя автомобилистка не справилась с управлением и врезалась в дерево
В воскресенье, 18 июня, на дороге Зеленоградск — Морское 19-летняя автомобилистка, сидевшая за рулём Audi, не справилась с управлением и врезалась в дерево. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по области.
Авария произошла в 22:10 в районе посёлка Рыбачье. Девушка съехала с дороги в кювет. Пострадали 23-летний и 20-летняя пассажиры машины.
По данным источника Клопс.Ru в экстренных службах, мужчину доставили в БСМП с сотрясением головного мозга и переломом бедра. Девушку привезли в ту же больницу с сотрясением головного мозга, переломом предплечья и ушибами.
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