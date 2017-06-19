В Калининграде на ул. Ленинградской сгорел бывший детский сад
В воскресенье, 18 июня, на ул. Ленинградской в Калининграде сгорел бывший детский сад №13. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
Пожар произошёл в 21:24. "Загорелось нежилое здание. Вспыхнули строительные отходы", — пояснили в ведомстве. Пожарные потушили огонь, он не успел распространиться по всему помещению.
В детский садик №13 на ул. Ленинградской долгие годы ходили дети сотрудников "Янтарьэнерго"
. В 2002 году он закрылся на капитальный ремонт. Родителям обещали, что после ремонта дети туда вернутся. Здание законсервировали, оно пустует до сих пор.
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