В Калининграде на ул. Ленинградской сгорел бывший детский сад

В воскресенье, 18 июня, на ул. Ленинградской в Калининграде сгорел бывший детский сад №13. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Пожар произошёл в 21:24. "Загорелось нежилое здание. Вспыхнули строительные отходы", — пояснили в ведомстве. Пожарные потушили огонь, он не успел распространиться по всему помещению.