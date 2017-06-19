В пятницу на пешеходных переходах области сбили девушку и мужчину

В пятницу, 16 июня, на дорогах Калининградской области сбили двоих пешеходов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.



В 11:30 на ул. Коммунистической в Калининграде Volkswagen наехал на 27-летнего мужчину, который переходил дорогу по "зебре". В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения.

В 18:50 на ул. Калининградской в посёлке Ермаково под колёса Ford Mondeo попала 21-летняя девушка. Она также пересекала проезжую часть по пешеходному переходу. В аварии она получила ранения.