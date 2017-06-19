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Главная Новости Происшествия

В пятницу на пешеходных переходах области сбили девушку и мужчину

10:52
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Фото: пресс-служба УМВД по Калининградской области
В пятницу, 16 июня, на дорогах Калининградской области сбили двоих пешеходов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

В 11:30 на ул. Коммунистической в Калининграде Volkswagen наехал на 27-летнего мужчину, который переходил дорогу по "зебре". В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения.
 
В 18:50 на ул. Калининградской в посёлке Ермаково под колёса Ford Mondeo попала 21-летняя девушка. Она также пересекала проезжую часть по пешеходному переходу. В аварии она получила ранения.
 

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