Под Черняховском в жилом доме загорелась кухня

В субботу, 17 июня, в посёлке Свобода Черняховского городского округа в жилом доме случился пожар на кухне. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Калининградской области.

Сообщение о возгорании поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 11:46. На кухне одноэтажного кирпичного дома с мансардой загорелась электропроводка.

"Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Для ликвидации пожара привлекался расчёт ПСЧ-11 в составе четырёх человек", — говорится в сообщении.

На месте работала одна единица техники. Последствия возгорания удалось ликвидировать до прибытия сотрудников ФПС. Пострадавших нет, добавили в пресс-службе МЧС.