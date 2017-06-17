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Главная Новости Происшествия

18-летний калининградец поджёг молодую пару, шумевшую в подъезде

18:25
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Архив Клопс.Ru
В пятницу, 16 июня, в Калининграде на улице Зелёная, 87, 18-летний житель города поджёг молодую пару, шумевшую в подъезде. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в правоохранительных органах. 
 
По словам собеседника, инцидент произошёл около 03:00 часов ночи. Жители дома на ул. Зелёная заметили горящих мужчину и женщину. Очевидцы вызвали скорую помощь, полицию и экстренные службы. Пострадавших доставили в БСМП. Как уточнил источник в правоохранительных органах, у мужчины диагностировали ожоги третьей степени. Состояние женщины пока неизвестно.
 
По данным источника, утром в субботу, 17 июня, 18-летнего подозреваемого в поджоге людей привёл в полицию его отец. Сотрудникам ведомства юноша рассказал, что ночью он выпивал дома в компании с друзьями. Когда молодые люди решили расходиться, то услышали шум в подъезде. Там они заметили мужчину и женщину, которые распивали алкоголь. Парни сделали им замечание, но пара спустилась на улицу и продолжила отдыхать там. 
 
Подозреваемый также сообщил полиции, что, спускаясь вниз, на одном из этажей он обнаружил ёмкость с неизвестной жидкостью. Парень, по его словам, не придал значение содержимому, взял тару, и понёс на улицу. Во время ссоры он выплеснул жидкость на мужчину. При этом подозреваемый отметил, что почувствовал странный запах, похожий на бензин. По его словам, он перенервничал и решил закурить. В этот момент мужчина, на которого он вылил содержимое ёмкости, попытался выхватить у него зажигалку и моментально вспыхнул. 
 
В пресс-службе управления МВД по Калининградской области Клопс.Ru сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 112, часть 2 ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью"). 18-летний подозреваемый задержан. С ним проводятся оперативные мероприятия, устанавливаются мотивы происшествия, выясняются обстоятельства случившегося.
 

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