Очевидцы: на пл. Победы автобус столкнулся с легковым автомобилем, образовалась пробка (фото)
В субботу, 17 июня, в Калининграде на площади Победы пассажирский автобус столкнулся с легковым автомобилем. Об этом Клопс.Ru рассказали очевидцы.
По словам свидетелей, инцидент произошёл недалеко от здания КГТУ, около 13:30. Пострадавших нет, говорят очевидцы.
По данным сервиса "Яндекс.Пробки", движение затруднено на одной из полос на площади Победы. Затор тянется от пересечения с улицей Генделя до пересечения с улицей Черняховского. Скорость на данном участке дороги не превышает семи километров в час.
Скриншот "Яндекс.Пробки"
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