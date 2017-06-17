Очевидцы: на пл. Победы автобус столкнулся с легковым автомобилем, образовалась пробка (фото)

В субботу, 17 июня, в Калининграде на площади Победы пассажирский автобус столкнулся с легковым автомобилем. Об этом Клопс.Ru рассказали очевидцы.

По словам свидетелей, инцидент произошёл недалеко от здания КГТУ, около 13:30. Пострадавших нет, говорят очевидцы.

По данным сервиса "Яндекс.Пробки", движение затруднено на одной из полос на площади Победы. Затор тянется от пересечения с улицей Генделя до пересечения с улицей Черняховского. Скорость на данном участке дороги не превышает семи километров в час.