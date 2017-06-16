На ул. Летней спасатели срезали крышу Audi, чтобы достать пострадавшую автомобилистку (фото)
В пятницу, 16 июня, на ул. Летней в Калининграде Audi A6 врезался в придорожное дерево. Об этом Клопс.Ru сообщили очевидцы происшествия.
Авария произошла около 17:30. За рулём автомобиля находилась женщина. По предварительным данным, она не справилась с управлением и допустила наезд на придорожное дерево.
На место ДТП выехали сотрудники МЧС. Спасателям пришлось срезать крышу автомобиля, чтобы достать пострадавшую мать троих детей. Женщина получила травмы. Предварительно у неё диагностировали множественные переломы обеих ног.
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