На трассе Советск – Талпаки столкнулись BMW и Mercedes, двое госпитализированы (фото)

В пятницу, 16 июня, на автодороге Советск – Талпаки столкнулись BMW X5 и Mercedes. Об этом Клопс.Ru сообщили в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД

Авария произошла около 18:50. По предварительным данным, водитель BMW не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с Mercedes. Водителя и пассажирку BMW госпитализировали.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.