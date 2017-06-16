На трассе Советск – Талпаки столкнулись BMW и Mercedes, двое госпитализированы (фото)
В пятницу, 16 июня, на автодороге Советск – Талпаки столкнулись BMW X5 и Mercedes. Об этом Клопс.Ru сообщили в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД
Авария произошла около 18:50. По предварительным данным, водитель BMW не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с Mercedes. Водителя и пассажирку BMW госпитализировали.
По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Фото: читатель Клопс.Ru
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