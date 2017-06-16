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Главная Новости Происшествия

На трассе Советск – Талпаки столкнулись BMW и Mercedes, двое госпитализированы (фото)

19:49
  1545 1
Фото: читатель Клопс.Ru
В пятницу, 16 июня, на автодороге Советск – Талпаки столкнулись BMW X5 и Mercedes. Об этом Клопс.Ru сообщили в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД
 
Авария произошла около 18:50. По предварительным данным, водитель BMW не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с Mercedes. Водителя и пассажирку BMW госпитализировали.
 
По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
 
Фото: читатель Клопс.Ru

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1 комментарий Правила комментирования

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CatCar
CatCar #
20:39
интересно, обгон с криком - пошли все вон с дороги! называется теперь не справился с управлением?
сколько раз наблюдал неадекватов в этой отрыжке былых понтов - убогом Х5
иной раз хочется остановиться и выпустить им вслед очередь из ДШК :-)
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