В Калининграде 31-летняя домработница обокрала нанимательницу

В Калининграде 31-летняя домработница обокрала свою 40-летнюю нанимательницу, похитив золотое кольцо стоимостью 100 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области.

Женщина оказывала потерпевшей помощь в ведении домашнего хозяйства. По предварительным данным, она знала о том, что в квартире хранится большое количество украшений, и решила, что горожанка не заметит пропажу одного из них. Полицейские обнаружили кольцо в одном из ломбардов Калининграда. Его вернули владелице.

"Действия подозреваемой квалифицированы по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража с причинением значительного ущерба", – говорится в сообщении ведомства.