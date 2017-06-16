В Калининграде 31-летняя домработница обокрала нанимательницу
В Калининграде 31-летняя домработница обокрала свою 40-летнюю нанимательницу, похитив золотое кольцо стоимостью 100 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области.
Женщина оказывала потерпевшей помощь в ведении домашнего хозяйства. По предварительным данным, она знала о том, что в квартире хранится большое количество украшений, и решила, что горожанка не заметит пропажу одного из них. Полицейские обнаружили кольцо в одном из ломбардов Калининграда. Его вернули владелице.
"Действия подозреваемой квалифицированы по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража с причинением значительного ущерба", – говорится в сообщении ведомства.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.