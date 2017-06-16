В Калининграде двое мужчин угнали и сожгли Volkswagen Golf

В Калининграде двое местных жителей угнали и сожгли Volkswagen Golf. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошёл 5 июня. 26-летний и 22-летний подозреваемые заметили во дворе одного из домов на бульваре Шевцовой машину 63-летнего пенсионера. Молодые люди взломали её и поехали кататься. Однако в пер. Портовиков похитители бросили автомобиль, подожгли его и убежали.

Подозреваемых задержали оперуполномоченные уголовного розыска. Они провели комплекс оперативно-розыскных мер, отработав несколько версий, и установили злоумышленников, несмотря на попытки сокрытия. Старший из них уже был судим за кражу, а младший — за угон. Следователи возбудили уголовное дело по ст. 158 УК РФ ("Кража с причинением значительного ущерба"). Мужчинам грозит до пяти лет лишения свободы.