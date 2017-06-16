На ул. Гайдара столкнулись фура и легковушка, образовались пробки
В пятницу вечером, 16 июня, на ул. Гайдара в Калининграде столкнулись фура и легковушка. Об этом Клопс.Ru сообщают очевидцы аварии.
ДТП случилось во время перестроения легкового автомобиля из правого ряда в левый. В результате встала одна полоса для движения по направлению к Советскому проспекту.
По данным сервиса "Яндекс.Пробки", движение затруднено не только на ул. Гайдара, но и на ул. Челнокова и Согласия.
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