В Калининграде командующий войсками ЗВО проверит боеготовность Балтийского флота
Фото: пресс-служба Балтийского флота
В Калининграде командующий войсками Западного военного округа Андрей Карпатов проверит боевую подготовку БФ. Об этом сообщает "РИА Новости".
16 июня генерал-полковник должен прибыть в Калининградскую область с рабочим визитом. Он инспектирует соединения и воинские части Балтийского флота.
"Андрей Карпатов проверит занятия по боевой подготовке в летнем периоде обучения, загруженность войсковых и морских полигонов. А также командующий проконтролирует деятельность должностных лиц управлений и штабов соединений и воинских частей по наращиванию интенсивности боевой подготовки", — сообщил начальник пресс-службы ЗВО полковник Игорь Мугинов.
По решению Карпатова некоторые соединения и воинские части пройдут проверку боеготовности. Командующий войсками ЗВО пробудет в области неделю.
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