В Калининграде полиция ищет 21-летнего мужчину, избившего битой знакомого
на фото подозреваемый Рамид Гараев
Фото: пресс-служба УМВД по Калининградской области
В Калининграде сотрудники полиции разыскивают 21-летнего Рамида Гараева, который избил битой знакомого. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Инцидент произошёл на ул. Ямской. Молодой человек обвиняется по ст. 111 "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Подозреваемый скрывается от суда.
Приметы: на вид 20–22 года, рост 175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы тёмные, стрижка короткая.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении Рамида Гараева, полиция просит звонить по телефонам: 552-473, 8-911-487-64-88, 02 или 102.
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