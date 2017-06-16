Калининградского следователя поймали на взятке за закрытие дела о сексуальном насилии

В Калининграде глава СУ СК по области возбудил уголовное дело в отношении старшего следователя по Центральному району, которого подозревают по ст. 290 УК РФ ("Получение взятки должностным лицом в значительном размере"). Об этом сообщается на сайте управления.



По данным следствия, в феврале сотрудник ведомства проводил проверку по факту насильственных действий сексуального характера, в которых подозревали местного жителя. После проведённой работы он отказал в возбуждении уголовного дела, а затем решил получить от этого выгоду.



"В период с 15 мая по 15 июня 2017 года подполковник юстиции, руководствуясь корыстными побуждениями, намереваясь получить от мужчины незаконное вознаграждение за вынесение в отношении него постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, а также за предоставление ему копии постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, предложил мужчине передать ему взятку в виде денег в размере 70 000 рублей, на что мужчина согласился", — говорится в сообщении.



6 июня 2017 года следователь получил первую половину сумму, а в четверг, 15 июня, вторую. При повторной передаче его задержали сотрудники УФСБ России по Калининградской области.



"Подозреваемый уже допрошен, проводятся другие следственные и процессуальные действия, направленные на закрепление доказательственной базы по делу. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения и предъявлении обвинения. Расследование по уголовному делу продолжается", — пояснили в ведомстве.

