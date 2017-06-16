Ночью в Калининграде загорелась шиномонтажная мастерская

В ночь на пятницу, 16 июня, в Калининграде на ул. Стекольная загорелась шиномонтажная мастерская. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калининградской области.

Сообщение о возгорании в Ленинградском районе поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 01:41. Пожар вспыхнул в кирпичном одноэтажном строении шиномонтажа, крытым металлопрофилем по деревянной обрешётке. Загорелась кровля здания, площадь поражения составила два квадратных метра, сообщили в пресс-службе.

"Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Для ликвидации возгорания привлекался расчёт ПСЧ-1 в составе пяти человек", – говорится в сообщении.

На место ЧП выезжала одна машина пожарно-спасательной части. Пострадавших нет, добавили в МЧС.