Жителя пос. Первомайское, избившего жену полотенцем и бутылкой, приговорили к колонии

Гусевский городской суд вынес приговор жителю пос. Первомайское за умышленное причинение супруге тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как установил суд, в марте 2016 года между супругами произошла ссора на почве ревности. Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, нанёс жене множественные удары завязанным в узел полотенцем, металлической трубой и стеклянной бутылкой. Потерпевшая получила закрытую тупую травму живота, гематомы и кровоподтёки.

Подсудимый вину не признал и рассказал, что ссора произошла после того, как тот узнал, что супруга ему неверна. По его словам, женщина начала кидаться на него с ножом, а он ударил её кулаком в живот, защищаясь. Подсудимый также заявил, что не был жену металлической трубой, а удары полотенцем наносил по рукам и ногам.

Суд квалифицировал его действия по п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предметов, используемых в качестве оружия". Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком 5 лет 10 месяцев 15 дней с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.