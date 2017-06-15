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Калининградец, убивший сотрудницу секс-шопа "Формула любви", сел на 13 лет

13:19
  538 0
Кадр видеозаписи пресс-службы УМВД по Калининградской области
37-летнего калининградца Александра Осина, который убил сотрудницу секс-шопа "Формула любви", приговорили к 13 годам колонии строгого режима. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.
 
Суд также взыскал с мужчины миллион рублей компенсации морального вреда в пользу родителей погибшей девушки. Ещё в 109 000 рублей оценили материальный ущерб.
 
В декабре 2008 года в калининградском секс-шопе "Формула любви" обнаружили убитой 22-летнюю сотрудницу. Её зарезал 28-летний покупатель, который хотел купить в интим-салоне антибактериальный медицинский препарат. Продавец, по словам мужчины, назвала его больным. Тогда он достал нож и несколько раз ударил девушку. После этого мужчина уехал в Польшу и восемь лет скрывался в странах Евросоюза. В ноябре 2016 года его задержали сотрудники Интерпола во Франции. В феврале 2017 года обвиняемого экстрадировали в Россию. В марте дело направили в суд
 

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«Убийство сотрудницы калининградского секс-шопа "Формула любви" в декабре 2008 года»

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