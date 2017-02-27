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Главная Новости Происшествия

Во Франции задержали калининградца, возглавившего топ-10 опасных преступников

14:22
  3517 0
  • Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
Калининградца, которого обвиняют в убийстве 22-летней продавщицы секс-шопа "Формула любви", доставили в область спустя восемь лет поисков. Об этом сообщила старший помощник руководителя СУ СК по Калининградской области Наталья Гацко. 
 
Сейчас 37-летний Александр Осин находится в городском СИЗО. По его словам, на следующий день после совершения преступления он нелегально пересёк границу Польши. Там он сел на автобус, приехал в Париж и обратился в префектуру по вопросам миграции. Сотрудникам управления обвиняемый представился беженцем из Белоруссии, назвав вымышленное имя.

"Получив статус беженца, мужчина длительное время проживал в Париже, а также в периодически жил и работал в Голландии, Люксембурге, Швейцарии. При этом указанными государствами ему выплачивалось соответствующее пособие, предоставлялось бесплатное жильё. Помимо этого, мужчина подрабатывал на стройках в качестве разнорабочего", — говорится в сообщении ведомства.

Найти мужчину удалось благодаря отпечаткам пальцев, которые он оставил на месте преступления. Их передали в картотеку Интерпола. При постановке на учёт в качестве беженца его также дактилоскопировали. Позднее сотрудники правоохранительных органов сравнили отпечатки и вышли на преступника.

"В настоящее время, после соблюдения процедуры выдачи, обвиняемый этапирован из Франции на территорию Российской Федерации, водворён в СИЗО в г. Калининграде, с ним проводятся следственные действия", — пояснили в ведомстве.

Тело 22-летней продавщицы обнаружили в помещении секс-шопа на улице Горького в декабре 2008 года. По версии следствия, обвиняемый пришёл в магазин в качестве покупателя. Там у него возник конфликт с сотрудницей точки. В результате он схватился за нож и несколько раз ударил девушку. Та умерла на месте происшествия. В 2009-м калининградца объявили в розыск. В 2015-м заочно предъявили обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). 30 декабря 2016-го Франция объявила об экстрадиции обвиняемого.

Задержанный калининградец занимал первую строчку в списке самых опасных преступников, который составили в УМВД. Всего в список, кроме Осина, вошли ещё девять преступников.
 

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