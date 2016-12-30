Франция выдала России Александра Осина, обвиняемого в убийстве калининградки
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
Сегодня, 30 декабря, Франция экстрадирует в Россию Александра Осина, которого обвиняют в убийстве женщины в одном из калининградских магазинов. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры.
"По версии следствия, 21 декабря 2008 г. Осин в одном из магазинов г. Калининграда в ходе ссоры нанёс потерпевшей многочисленные удары острым предметом в область шеи, груди и живота. От полученных ранений женщина скончалась на месте происшествия", — говорится в сообщении ведомства.
После совершения преступления Осин скрылся и покинул страну. В 2010 году его объявили в федеральный розыск, в мае 2013-го — в международный. В марте его задержали на территории Франции.
"Сегодня в сопровождении сотрудников ФСИН России и российского бюро Интерпола Александра Осина экстрадируют в Россию", — поясняют в пресс-службе.
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