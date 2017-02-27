Калининградец, обвиняемый в убийстве сотрудницы секс-шопа, признал свою вину (видео)

Калининградец Александр Осин, обвиняемый в убийстве 22-летней сотрудницы секс-шопа и скрывавшийся от правосудия на протяжении восьми лет, признал свою вину. Об этом сообщил начальник Управления уголовного розыска УМВД России по Калининградской области Сергей Порывакин.



Сейчас 37-летний фигурант уголовного дела находится в СИЗО. С ним проводятся следственные действия.







По данным полиции, Осина экстрадировали в Калининградскую область 3 февраля. Его доставили в регион на борту самолёта в сопровождении сотрудников ФСИН.







На следующий день после совершения преступления Осин нелегально пересёк границу с Польшей, сел на автобус и уехал в Париж. Там обратился в префектуру по вопросам миграции и получил статус беженца, представившись гражданином Белоруссии.

Тело 22-летней продавщицы обнаружили в помещении секс-шопа на улице Горького в декабре 2008 года. По версии следствия, обвиняемый пришёл в магазин в качестве покупателя. Там у него возник конфликт с сотрудницей торговой точки. В результате он схватился за нож и несколько раз ударил девушку. Та умерла на месте происшествия. В 2009-м калининградца объявили в розыск. В 2015-м — заочно предъявили обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). 30 декабря 2016-го Франция объявила об экстрадиции обвиняемого.



