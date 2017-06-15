В отношении главы мамоновского МУП "Чистота" возбудили дело за присвоение бюджетных денег
В Багратионовском районе полиция возбудила уголовное дело в отношении директора мамоновского МУП "Чистота" за присвоение денег предприятия. Об этом сообщает областная прокуратура.
Речь идёт о ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата"). Решение приняли после прокурорской проверки. Сотрудники ведомства выяснили, что в компании не соблюдают бюджетное законодательство.
"Установлено, что с 2012 по 2016 год директор МУП "Чистота" издавал незаконные приказы о собственном поощрении, чем присвоил деньги предприятия на общую сумму более 23 тысяч рублей. В связи с этим материалы проверки прокурор района направил в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании указанного лица. Кроме того, в соответствии с требованиями искового заявления прокурора района суд взыскал с директора МУП "Чистота" незаконно полученные деньги", — говорится в сообщении ведомства.
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