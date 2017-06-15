+22 °C
днем
+11 °C
ночью
15 июня 2017 г. 13:03
65 438 пользователей
за 24 часа на сайте
57.5 +0.06
Курс ММВБ на 15 июня 2017, 13:00
64.21 -0.24
Курс ММВБ на 15 июня 2017, 13:00
15.28 -0.04
Курс ЦБ на 16 июня 2017
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Происшествия

Источник: Пассажир автобуса Калининград — Светлогорск повредил плечо из-за резкого торможения

11:31
  328 0
Архив Клопс.Ru
В среду, 14 июня, на Советском проспекте в Калининграде пострадал пассажир маршрутного автобуса. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП случилось в 18:50. Водитель машины резко затормозил, и находившийся в салоне мужчина упал. Пострадавшего доставили в больницу с травмами.

По данным источника Клопс.Ru в экстренных службах, речь идёт об автобусе Калининград — Светлогорск. У 58-летнего пассажира предварительно диагностировали закрытый перелом плеча. Официального подтверждения этой информации нет.

Читайте новости Клопс в своих любимых мессенджерах. Это бесплатно!

Telegram
@klopsrubot
Viber
viber.com/klops
0 комментариев Правила комментирования

Правила комментирования

Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.

Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.

При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:

  • − употреблять нецензурные слова и выражения (даже с заменой букв значками/символами),
  • − оскорблять и проявлять неуважение к собеседникам,
  • − пропагандировать насилие, наркотики, фашистскую и профашистскую идеологию, заниматься расовой и национальной дискриминацией, затрагивать религиозные, этнические и сексуальные темы, которые могут оскорбить верования, чувства и убеждения других посетителей сайта,
  • − оставлять комментарии со спамом и рекламой.

Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.

avatar

Главные темы дня

Вилли на "Роберте": 81-летний немец отправился на тракторе в Петербург и застрял в Калининграде из-за поломки
14 июня 201718:51
  8207 10  
Вилли на "Роберте": 81-летний немец отправился на тракторе в Петербург и застрял в Калининграде из-за поломки
Калининградский бизнес переходит на дешёвый вид топлива — компримированный природный газ
Фото горячей новости
13:00
  1884 0
В "Калининградтеплосети" пояснили, почему калининградцы получили счета за отопление за май
Фото горячей новости
11:45
  2621 1
Умный автомобиль по выгодной цене: чем удивляет новый кроссовер Ford Kuga(видео)
Фото горячей новости
11:40
  445  
В Калининграде ищут 15-летнего мальчика, пропавшего 10 июня (фото)
Фото горячей новости
11:20
  1718 0

Лента новостей

Картинка
"У нас ничего не рушится": зеленоградцы хотят сохранить старые дома
12:57
  51 0
Картинка
Путин рассказал, что недавно у него родился второй внук
12:37
  314 0
Картинка
Прокуратура Балтийска требует закрыть 18 сайтов о руферах и зецеперах
12:32
  220 0
Картинка
Из-за ремонта тротуара на Ленинском проспекте сузили проезжую часть (фото)
12:02
  399 1

Авторские колонки

Фото автора
Павел Голубев
Кандидат экономических наук, сотрудник финансовой компании
Один против всех: как экономить, копить и инвестировать личные деньги
  2929 1
Фото автора
Олег Пономарев
кандидат экономических наук
Лёгкие деньги закончились: как выжить бизнесу
  5736 0
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus: Ctrl+Enter

Новости

Объявления

Другое

Мы в социальных сетях
Vk Ok Fb Instagram Telegram Viber Twitter
*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками и публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo