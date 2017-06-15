Источник: Пассажир автобуса Калининград — Светлогорск повредил плечо из-за резкого торможения

В среду, 14 июня, на Советском проспекте в Калининграде пострадал пассажир маршрутного автобуса. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.



ДТП случилось в 18:50. Водитель машины резко затормозил, и находившийся в салоне мужчина упал. Пострадавшего доставили в больницу с травмами.



По данным источника Клопс.Ru в экстренных службах, речь идёт об автобусе Калининград — Светлогорск. У 58-летнего пассажира предварительно диагностировали закрытый перелом плеча. Официального подтверждения этой информации нет.