Источник: Пассажир автобуса Калининград — Светлогорск повредил плечо из-за резкого торможения
В среду, 14 июня, на Советском проспекте в Калининграде пострадал пассажир маршрутного автобуса. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
ДТП случилось в 18:50. Водитель машины резко затормозил, и находившийся в салоне мужчина упал. Пострадавшего доставили в больницу с травмами.
По данным источника Клопс.Ru в экстренных службах, речь идёт об автобусе Калининград — Светлогорск. У 58-летнего пассажира предварительно диагностировали закрытый перелом плеча. Официального подтверждения этой информации нет.
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