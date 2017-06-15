В Черняховске Nissan сбил школьника, выбежавшего на дорогу из-за припаркованного автомобиля

В среду, 14 июня, в Калининградской области сбили двоих пешеходов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В 17:45 в Черняховске на ул. Комсомольской Nissan Almera наехал на 11-летнего школьника. 33-летний водитель не заметил ребенка, который выбежал на дорогу из-за припаркованного автомобиля. Пострадавшего с травмами госпитализировали.

В 14:41 в Калининграде Mazda сбила мужчину, водитель скрылся. Аварии произошла на стоянке возле дома на ул. Челнокова. 35-летний пешеход получил травмы.