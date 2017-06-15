Ночью на ул. Кирова пожарные спасли человека из горящей квартиры

В ночь на четверг, 15 июня, в Калининграде произошёл пожар в жилом доме. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Калининградской области.

Сообщение о возгорании поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 00:06. На втором этаже пятиэтажного жилого дома на улице Кирова загорелась квартира. Пожар начался на кухне – произошло возгорание пищи на плите.

"Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Для ликвидации пожара привлекались расчёты спасательной части СПСЧ в составе восьми человек", – говорится в сообщении.

Всего на место возгорания прибыло две единицы техники. Пожар ликвидировали подручными средствами. Удалось спасти одного человека, сообщается в пресс-службе.