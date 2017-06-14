Пенсионер, чьё тело обнаружили на ул. Фрунзе, перед смертью избил сожительницу
Пенсионер, чьё тело обнаружили судебные приставы, пришедшие выселять его из квартиры на ул. Фрунзе, перед смертью избил гражданскую жену, которая является собственницей квартиры. Об этом Клопс.Ru сообщил пресс-секретарь ФССП по Калининградской области Сергей Грачёв.
Как рассказал приставам родственник хозяйки квартиры, присутствовавший на выселении вместе с двумя понятыми, мужчина избил её утром в среду, 14 июня. Женщину госпитализировали, после чего пенсионер закрылся в квартире. Когда прибывшим на место приставам никто не открыл, родственник собственницы жилья отпер дверь своим ключом. В квартире обнаружили его тело.
В Калининграде 14 июня на ул. Фрунзе судебные приставы обнаружили
в квартире мёртвого мужчину. Приставы пришли, чтобы выселить
его по решению суда на основании иска его гражданской жены. Войдя в помещение, они обнаружили повешенным пенсионера.
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