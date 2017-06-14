В квартире на ул. Фрунзе судебные приставы обнаружили тело пенсионера
Сегодня, 14 июня, в Калининграде на ул. Фрунзе судебные приставы обнаружили в квартире мёртвого мужчину. Об этом Клопс.Ru сообщили источники в экстренных службах региона и правоохранительных органах.
Около 11:30 сотрудники ведомства пришли к 67-летнему мужчине. На звонки и стук в дверь хозяин квартиры не реагировал. Приставы вскрыли дверь и зашли в квартиру, где обнаружили повешенного пенсионера.
В региональном следственном комитете информацию подтвердили. "Сейчас на место выехал следователь. Будет устанавливаться точное время и причина смерти", - пояснили в ведомстве. О том какие исполнительные действия проводили судебные приставы, информации пока нет. " Наши сотрудники находятся там, они общаются со следователями", - сообщил пресс-секретарь ФССП по Калининградской области Сергей Грачёв.
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