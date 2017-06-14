Пенсионера, чьё тело обнаружили на ул. Фрунзе, приставы пришли выселять по решению суда
Судебные приставы пришли на ул. Фрунзе, где обнаружили повешенного мужчину, чтобы выселить пенсионера по решению суда на основании иска его гражданской жены. В распоряжении Клопс.Ru оказалось решение Ленинградского районного суда.
Из документа следует, что мужчина был зарегистрирован в квартире на ул. Фрунзе, а собственницей жилья была его гражданская жена. С 2015 года отношения между сожителями испортились, он не помогал оплачивать коммунальные услуги и вести хозяйство. Женщина попросила его съехать, но мужчина отказался. Собственница обратилась в суд с иском о его выселении и снятии с регистрационного учёта. Суд иск удовлетворил, решение вступило в законную силу в июле 2016 года.
В Калининграде 14 июня на ул. Фрунзе судебные приставы обнаружили
в квартире мёртвого мужчину. На звонки и стук в дверь никто не реагировал. Сотрудникам ведомства пришлось вскрыть дверь — в квартире они обнаружили повешенным пенсионера.
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