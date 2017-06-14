В Балтийске школьница обнаружила на пляже мёртвого кабана (фото)

На побережье Балтийска, возле лестницы, ведущей с променада к пляжу, лежит мёртвый кабан. Об этом Клопс.Ru рассказала ученица местной школы Мария Деревянкина.

Инцидент произошёл в среду, 14 июня. "Гуляли сегодня со спортивным лагерем на променаде и увидели кабана", – рассказала девушка. По её словам, туша животного лежит у кромки воды.

В региональном министерстве природных ресурсов сообщили, что на место обнаружения туши выехал инспектор.