В Балтийске школьница обнаружила на пляже мёртвого кабана (фото)

На побережье Балтийска, возле лестницы, ведущей с променада к пляжу, лежит мёртвый кабан. Об этом Клопс.Ru рассказала ученица местной школы Мария Деревянкина.
Инцидент произошёл в среду, 14 июня. "Гуляли сегодня со спортивным лагерем на променаде и увидели кабана", – рассказала девушка. По её словам, туша животного лежит у кромки воды.
В региональном министерстве природных ресурсов сообщили, что на место обнаружения туши выехал инспектор.
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