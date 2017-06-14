В лесу под Мамоново нашли тайник с боевыми гранатами и тротилом времён войны (видео)

В Багратионовском районе недалеко от автотрассы сотрудники регионального управления ФСБ обнаружили тайник с боеприпасами и взрывчаткой времён войны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В лесу около Мамоново было зарыто 27 ручных гранат , почти один килограмм тротила и 14 осколочно-фугасных снарядов. А также иные боеприпасы различного типа и калибра. Согласно экспертизе, найденные снаряды пригодны к использованию. Все объекты изъяты, обезврежены и утилизированы. Сотрудники УФСБ и полицейские ищут организаторов тайника.