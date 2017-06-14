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Главная Новости Происшествия

В лесу под Мамоново нашли тайник с боевыми гранатами и тротилом времён войны (видео)

13:12
  987 1
  • скриншот с видео пресс-службы регионального УФСБ
скриншот с видео пресс-службы регионального УФСБ
В Багратионовском районе недалеко от автотрассы сотрудники регионального управления ФСБ обнаружили тайник с боеприпасами и взрывчаткой времён войны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
 
В лесу около Мамоново было зарыто 27 ручных гранат , почти один килограмм тротила и 14 осколочно-фугасных снарядов.  А также иные боеприпасы различного типа и калибра. Согласно экспертизе, найденные снаряды пригодны к использованию. Все объекты изъяты, обезврежены и утилизированы. Сотрудники УФСБ и полицейские ищут организаторов тайника.
 

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1 комментарий Правила комментирования

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Chipster
Chipster #
15:05
Это не тайник---видать ребята с МД постарались.Чтобы не бросать такие находки их складывают в одну кучу.Либо топят если поблизости есть вода...
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