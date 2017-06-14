В лесу под Мамоново нашли тайник с боевыми гранатами и тротилом времён войны (видео)
скриншот с видео пресс-службы регионального УФСБ
В Багратионовском районе недалеко от автотрассы сотрудники регионального управления ФСБ обнаружили тайник с боеприпасами и взрывчаткой времён войны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В лесу около Мамоново было зарыто 27 ручных гранат , почти один килограмм тротила и 14 осколочно-фугасных снарядов. А также иные боеприпасы различного типа и калибра. Согласно экспертизе, найденные снаряды пригодны к использованию. Все объекты изъяты, обезврежены и утилизированы. Сотрудники УФСБ и полицейские ищут организаторов тайника.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.