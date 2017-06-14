На ул. Фрунзе в ДТП попал квадроцикл, пострадала пассажирка
Фото: пресс-служба УМВД по Калининградской области
Во вторник, 13 июня, в 19:45 на ул. Фрунзе в Калининграде в ДТП попал квадроцикл. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Водитель вездехода CFMOTO tracker на прямом участке дороге не справился с управлением, после чего квадроцикл врезался в Peugeot. От удара легковушка отлетела вперёд и столкнулась с автомобилем Skoda.
В результате ДТП пострадала 19-летняя пассажирка квадроцикла. Девушку увезли в больницу.
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