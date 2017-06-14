В Черняховске в жилом доме загорелся подвал

Во вторник, 13 июня, в Черняховске в жилом доме на улице Разина случился пожар в подвале. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Калининградской области.

Сообщение о возгорании поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 10:30. В подвале трёхэтажного кирпичного жилого дома загорелись строительные отходы.

"Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Для ликвидации пожара привлекался расчёт ПСЧ-11 в составе пяти человек", - говорится в сообщении.

На месте работала одна единица техники. Пострадавших нет, добавили в пресс-службе.