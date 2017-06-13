В Калининграде полицейские поймали десять человек, устроивших в области наркобизнес (фото, видео)

В Калининграде полицейские поймали десять человек, устроивших в области наркобизнес
Фото: пресс-служба УМВД по Калининградской области
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Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Калининградской области задержали организованную группу, которая занималась сбытом наркотиков. Об этом Клопс.Ru сообщают в пресс-службе регионального УМВД.
Задержанные распространяли на территории региона гашиш, марихуану, кокаин, экстази и амфетамин. Наркоторговлю организовал 28-летний местный житель. Его подельникам от 20 до 40 лет. Оперативники задержали их одновременно в разных частях города. При обыске сотрудники полиции изъяли крупную партию наркотиков, средства связи, банковские карты, весы, упаковочные материалы и полмиллиона рублей.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ст. 228 ("Незаконное хранение наркотических веществ и психотропных веществ"). Каждого из десяти задержанных заключили под стражу. Им грозит до 20 лет лишения свободы.
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