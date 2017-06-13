В Немане пошли под суд сотрудники Росгвардии, обвиняемые в избиении задержанного

В Немане прокурор утвердил заключение и передал в суд дело в отношении двоих сотрудников Росгвардии, которых обвиняют в избиении задержанного. Об этом сообщает областная прокуратура.

По версии следствия, в июне прошлого года 28-летний и 34-летний полицейские-водители межмуниципального отделения вневедомственной охраны прибыли на вызов во двор одного из домов. Местные жители сообщили о нарушении общественного порядка. Возле здания находился пьяный мужчина.

"Работники вневедомственной охраны, действуя из ложно понятых интересов службы, не предъявляя мужчине служебных удостоверений и не представляясь ему, а также игнорируя тот факт, что мужчина не оказывает никакого сопротивления, схватили последнего за руку и заломили её за спину; затем повалили мужчину на асфальт, обездвижили его и надели на него наручники. Кроме того, после доставления мужчины в дежурную часть и помещения его в отдельную комнату сотрудники вневедомственной охраны избили потерпевшего, причинив ему лёгкий вред здоровью", — говорится в сообщении ведомства.

В ходе предварительного следствия мужчины свою вину не признали. Сотрудникам вневедомственной охраны предъявили обвинение по ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий, совершённое лицом, занимающим государственную должность, с применением насилия, оружия или специальных средств"). Им грозит до десяти лет лишения свободы. Ситуацию прокомментировали в управлении Росгвардии по Калининградской области.



"В управлении вневедомственной охраны была проведена служебная проверка в отношении данных сотрудников. Их действия признаны законными. Вопрос с виной в дальнейшем будет рассмотрен судом. В зависимости от решения в управлении будут предприняты какие-либо меры", — заявила старший референт направления информации и общественных связей управления Кристина Волова.