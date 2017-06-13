Главного бухгалтера "Хлеб-Соли" осудили на 5,5 года за хищение почти 2,5 миллиона рублей

В Калининграде бывшего главного бухгалтера "Хлеб-Соли" приговорили к пяти с половиной годам лишения свободы за присвоение почти 2,5 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
В период с 2010 по 2012 год 54-летняя сотрудница перевела на счёт другой фирмы 770 тыс. рублей. Деньги якобы пошли на оказание услуг сторонней компании. На самом же деле сотрудница договорилась с работником сторонней организации, получила переведённые средства наличными и потратила их на себя.
"Кроме того, в тот же период времени женщина, принявшая на себя на основании договора о полной индивидуальной материальной ответственности обязанности по обеспечению сохранности вверенных ей материальных и денежных ценностей, присвоила вверенные ей деньги компании. Так, используя систему "Клиент-Банк", главный бухгалтер перечислила около двух миллионов рублей с расчётного счёта "Хлеб-Соли" на свой личный счёт, указав в платёжных документах фиктивные основания для перечисления денег", — пояснили в ведомстве.
Суд признал женщину виновной по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество") и ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата"). Также с неё взыскали похищенные 2 699 662 рубля.
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