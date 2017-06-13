В Калининграде возбудили уголовное дело против таксиста, ударившего отвёрткой другого водителя
Дебошир разбил стекло и ранил водителя
Фото: Виктор Буздин / Клопс.Ru
В отношении водителя Chevrolet, который несколько раз ударил отвёрткой водителя микроавтобуса, возбуждено уголовное дело. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе УМВД по Калининградской области.
В ходе доследственной проверки установлено, что 31 мая около 17 часов около ТЦ "Меркурий" произошла драка между двумя водителями автомобилей. Участковые уполномоченные полиции установили, что 54-летний таксист-частник несколько раз ударил отвёрткой 25-летнего владельца микроавтобуса. Судмедэксперт квалифицировал эти травмы как лёгкий вред здоровью.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК РФ ("Причинение лёгкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия"). Эта статья предполагает наказание в виде лишения свободы до двух лет. Расследование продолжается.
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