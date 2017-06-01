Появилось видео дорожного конфликта, в котором водителя ударили отвёрткой
Кадр видеозаписи Арсения Мухлисова
В распоряжении редакции Клопс.Ru оказалось видео нападения на 25-летнего водителя микроавтобуса, которого в среду, 31 мая, таксист-частник ударил отвёрткой.
Эпизод конфликта зафиксировал один из очевидцев происшествия Арсений Мухлисов. На видео снят момент, когда водитель Chevrolet, уже поранив противника, вновь начал оскорблять и второй раз схватился за отвёртку. Он начал угрожать молодому человеку, когда тот потребовал возместить ему деньги за разбитое стекло, и не дал ему уехать. В это время очевидцы вызвали полицейских и скорую помощь.
Конфликт около ТЦ "Меркурий" произошёл накануне, 31 мая, около 14 часов. На водителя микроавтобуса набросился с отвёрткой водитель Chevrolet. 54-летний таксист оскорблял молодого человека и несколько раз ударил его отвёрткой в щёку и в запястье, проткнул плечо и левый бок в области лопатки. Причиной конфликта явилось то, что парень попросил мужчину отъехать и освободить проезд.
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