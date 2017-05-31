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В Калининграде во время дорожного конфликта один водитель ударил другого отвёрткой

Автор: Ольга Запивалова
19:43
  2968 1
Фото: Виктор Буздин / Клопс.Ru
2 фото
В среду, 31 мая в центре Калининграда таксист-частник ударил водителя микроавтобуса отвёрткой. Об этом Клопс.Ru рассказал сам пострадавший, Александр.
 
25-летний калининградец в обеденный перерыв заехал в страховую компанию, которая расположена на ул. Университетской. Около 14:00, выезжая от ТЦ "Меркурий" на Ленинский проспект, он попал в затор и несколько минут ждал, когда поедут впереди стоящие машины. Однако автомобили не двигались.
 
"Я вышел, чтобы посмотреть, что там происходит, – рассказал Александр. – Самым первым на выезд стоял автомобиль Chevrolet – он перегородил всем дорогу, а водителя в нём не было. Следом стояла машина, в ней за рулём была женщина. Она показала рукой на мужчину, похожего на цыгана, мол, он водитель. Вокруг него столпились люди, все уговаривали его убрать машину. Я тоже попросил его отъехать – не грубил, разговаривал вежливо. А тот заартачился: "Я назад не сдам!" Женщина кричит – я сейчас вызову милицию. Он в ответ: "Мне менты пофиг!" Начал оскорблять и её и меня. Никто не захотел с ним связываться, все стали расходиться, я тоже сел в свою машину".
 
Фото: Виктор Буздин / Клопс.Ru
 
По словам Александра, он потихоньку попытался объехать этот затор. В это время мужчина на Chevrolet подъехал вплотную к его машине и продолжил его оскорблять. Парень на микроавтобусе не стал вступать в диалог и начал движение. Неожиданно он увидел, как автомобилист оказался около окна его машины.
 
"Смотрю – он стоит с отвёрткой в руках, разбивает мне окно в машине, бьёт отвёрткой в щеку, затем попадает в правое плечо, – говорит Александр. - Всё это неожиданно было! Я попытался открыть дверь, но он держал её снаружи. Тогда я изловчился и выпрыгнул в разбитое окно. Он ещё несколько раз замахнулся на меня – порвал мне запястье и воткнул отвёртку в бок, рядом с левой лопаткой. Я отбивался кулаками, несколько раз стукнул его. Он вроде успокоился, говорит, мол, давай отъедем и разберёмся – а чего ехать? Драться с ним опять?"
 
Фото: Виктор Буздин / Клопс.Ru
 
Александр рассказывает, что не собирался конфликтовать из-за порезов. Он предложил оплатить разбитое стекло и разойтись. Однако водитель Chevrolet начал вести себя агрессивно. "Он опять начал быковать – мол, ничего не оплачу, я тебя убью! И снова полез в машину за отвёрткой. Тут уже очевидцы раскричались на него, стали вызвать полицию и скорую".
 
По словам потерпевшего, нападавший мужчина быстро успокоился и стал просить не вызывать полицию: "Не надо полицию, давай отъедем решим". Однако люди уже позвонили в экстренные службы. Фельдшер скорой помощи обработал, перевязал и заклеил Александру раны. От госпитализации тот отказался – решил ждать полицию. А вот нападавший наоборот, сообщил, что у него травма головы и ретировался в БСМП с бригадой медиков.
 
Фото: Виктор Буздин / Клопс.Ru
 
На данный момент около торгового центра продолжаются разбирательства. Александр написал заявление о нападении. На месте происшествия полицейские изъяли отвёртку.
 
"Спасибо очевидцам, что поддержали меня и не ушли, остались свидетелями, – говорит Александр. – Полицейские сказали, что привезут из больницы нападавшего. Оказывается, этого мужчину часто видят его в этом месте – он постоянно таксует около торгового центра".
 
В пресс-службе УМВД сообщили, что сейчас на месте работает участковый полиции. Опрошен пострадавший водитель микроавтобуса, второй участник конфликта – таксист 1963 г.р. также даёт показания. Кроме того, полиция опросит очевидцев происшествия и изучит кадры видеосъемки, которые сделали свидетели. Сотрудники УМВД проведут проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
 

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1 комментарий Правила комментирования

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Алиса2017
Алиса2017 #
21:30
Какая там проверка? Совершенно не понятно! Поймать психа и привлечь к ответственности как к уголовной так и к материальной!!!
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