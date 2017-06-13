В Калининграде сбили двоих пенсионеров и ребёнка на велосипедах
С 9 по 12 июня в Калининграде сбили троих велосипедистов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
В пятницу, 9 июня, на территории города под колёса попали два пенсионера. В 11:40 на ул. Транспортной Skoda на повороте наехала на 66-летнюю велосипедистку. Женщина получила ранения.
В 18:20 на выезде с улицы Ясной автомобилистка, сидевшая за рулём Honda, не уступила дорогу и сбила 82-летнего мужчину. Велосипедист двигался по главной дороге. В результате полученных травм его пришлось госпитализировать.
В воскресенье, 11 июня, Suzuki наехал на 13-летнего ребёнка на ул. Димитрова. Пострадавший получил травмы.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.