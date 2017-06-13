В Калининграде сбили двоих пенсионеров и ребёнка на велосипедах

С 9 по 12 июня в Калининграде сбили троих велосипедистов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.



В пятницу, 9 июня, на территории города под колёса попали два пенсионера. В 11:40 на ул. Транспортной Skoda на повороте наехала на 66-летнюю велосипедистку. Женщина получила ранения.



В 18:20 на выезде с улицы Ясной автомобилистка, сидевшая за рулём Honda, не уступила дорогу и сбила 82-летнего мужчину. Велосипедист двигался по главной дороге. В результате полученных травм его пришлось госпитализировать.



В воскресенье, 11 июня, Suzuki наехал на 13-летнего ребёнка на ул. Димитрова. Пострадавший получил травмы.