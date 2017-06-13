В понедельник вечером в Калининграде девять пожарных потушили возгорание в девятиэтажке

Вечером в понедельник, 12 июня, в Калининграде загорелась квартира в жилом девятиэтажном доме. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Сообщение о пожаре поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 21:41. Как сообщили в пресс-службе, на пятом этаже в двухкомнатной квартире загорелся потолочный плинтус.

"Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Для ликвидации пожара привлекались расчёты ПСЧ-1 и ПСЧ-3 в составе девяти человек", — говорится в сообщении.

На место ЧС прибыли две пожарные машины. В результате возгорания оказался закопчён натяжной потолок. Пострадавших нет, отметили в МЧС.