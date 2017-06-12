Под Читой перевернулся автобус, 11 человек погибли, пострадали 40

В воскресенье, 11 июня, в Забайкальском крае перевернулся пассажирский автобус. В результате ДТП 11 человек погибли, пострадали 40, передаёт ТАСС
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По данным представителя Центральной районной больницы Петровск-Забайкальского района Ольги Соловьёвой, среди пострадавших в аварии есть трое несовершеннолетних. В целом состояние людей оценивается от крайне тяжёлого до удовлетворительного, сообщила она СМИ.
"Одна женщина скончалась по дороге в больницу. Уже 11 погибших", – сказала Соловьёва.
На данный момент госпитализировали 37 человек, пишет ТАСС. Сообщается, что в больницу направлен самолёт санитарной авиации.
ДТП случилось на 702-м километре трассы "Байкал", в районе посёлка Хохотуй Петровск-Забайкальского района. Пассажирский автобус съехал в кювет и перевернулся. По данным главы района Андрея Кузнецова, водитель транспортного средства, вероятно, не справился с управлением на сложном участке трассы. Автобус слетел с насыпи высотой 25-30 метров.
Отмечается, что машина перевозила паломников, возвращавшихся в Читу из села Урлук Красночикойского района, где располагается обитель преподобного Варлаама, пустынника Чикойского. Всего в автобусе находился 51 человек.
В МЧС сообщили, что на для ликвидации последствий аварии привлекались 100 человек и 33 единицы техники. В Следственном комитете начали доследственную проверку по ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").
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