Ночью в Зеленоградске загорелся балкон в жилом доме
В ночь на понедельник, 12 июня, в Зеленоградске на улице Потёмкина загорелся балкон в жилом доме. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
Сообщение о пожаре поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 00:13. Как сообщили в пресс-службе, на открытом балконе загорелись два пластмассовых стула и стол.
"Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Для ликвидации пожара привлекался расчёт ПСЧ-15 в составе четырёх человек", — говорится в сообщении.
На место ЧС прибыла одна пожарная машина. Пострадавших нет, отметили в МЧС.
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