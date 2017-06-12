Ночью в Зеленоградске загорелся балкон в жилом доме

В ночь на понедельник, 12 июня, в Зеленоградске на улице Потёмкина загорелся балкон в жилом доме. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Сообщение о пожаре поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 00:13. Как сообщили в пресс-службе, на открытом балконе загорелись два пластмассовых стула и стол.

"Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Для ликвидации пожара привлекался расчёт ПСЧ-15 в составе четырёх человек", — говорится в сообщении.

На место ЧС прибыла одна пожарная машина. Пострадавших нет, отметили в МЧС.