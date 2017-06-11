На выставке искусства в Вильнюсе умер россиянин

На выставке ArtVilnius в столице Литвы скончался гражданин России. Об этом сообщает "Лента"

Инцидент произошёл в субботу, 10 июня. Мужчина потерял сознание. Оказать ему помощь пытался бывший мэр Вильнюса Артурас Зуокас.

"Сначала казалось, что может быть, это часть шоу, было трудно понять, что происходит, но после того, как я посмотрел на человека, то увидел, что его лицо синеет. Я понял, что дело серьезное", – рассказал бывший чиновник.

Помочь россиянину пыталась и посетительница выставки. Зуокас сделал мужчине искусственное дыхание, после чего тот начал дышать и у него появился пульс.

Мужчину передали прибывшим на место медикам. Он скончался в машине скорой помощи. Причины его смерти не уточняются.