В Чите уволили работницу почты, хранившую в квартире сестры две тонны недоставленных писем
В Чите уволили сотрудницу почты, которая хранила в квартире сестры две тонны недоставленных писем. Об этом сообщает "РИА Новости"
с ссылкой на УФПС Забайкальского края.
Письма обнаружили полицейские, которые пришли в квартиру к сестре работницы почты. Они проводили обыск по уголовному делу. Среди недоставленной корреспонденции были судебные отправления.
"Читинским почтамтом было проведено внутреннее расследование по факту недоставки почтовой корреспонденции. По результатам проверки работник был уволен", – сообщили в УФПС.
Изъятые письма доставили в Читинский почтамт. Часть уже доставили адресатам.
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